D’Aversa: “Non si può essere contenti, bisogna essere incazzati”

«Quello che ho detto ai ragazzi è che non si può essere contenti del momento anzi, bisogna essere incazzati per gli ultimi risultati. Nelle difficoltà, tutti uniti e tutti compatti, dobbiamo essere bravi ad uscire da questo momento», le dichiarazioni sul sito ufficiale del Parma del tecnico D’Aversa che ha anche parlato della quarantena al centro sportivo di Collecchio alla quale è sottoposto il gruppo gialloblù da dieci giorni dopo un caso di positività al coronavirus di un membro (non calciatore) del gruppo squadra.

«Dal punto di vista di staccare o meno non posso inventarmi nulla restando chiuso qui. Già il fatto di tornare a casa, di condividere la vita quotidiana con la propria famiglia poteva essere un momento di svago per non pensare a tutte le situazioni negative di questo periodo. Dobbiamo essere bravi nonostante ciò». Ha chiuso sulla sfida con il Napoli: «Il Parma, se vuole e deve far di tutto per uscire con un risultato positivo, deve mettere intensità, qualità, personalità». Fonte: Il Mattino