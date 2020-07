Ciro Venerato: “D’Avila? Lui ha chiamato Giuntoli per l’incontro nel fine settimana”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato sul mercato del club azzurro. “Osimhen? Ti posso dire che l’incontro ci sarà nel fine settimana, ma aggiungo che è stato il suo agente D’Avila a chiare Giuntoli, questo è un buon segno. I colloqui con il Liverpool ci sono stati, però per questione di tempistica, la Premier League non può acquistare il calciatore nigeriano. Le sensazioni sono positive, sul giorno non so quando, ma ci siamo. Su Under dico che i rapporti tra le società sono ottimi per le questioni diritti t.v., ma non è la prima scelta. Se nessun calciatore davanti al turco accetterà, allora si andrà sul calciatore dei giallorossi. Koulibaly? Piace al Manchester City e Psg, dovesse partire verrà annunciato Gabriel Magalhaes. Sui rinnovi manca poco per gli annunci, soprattutto per Maksimovic e Zielinski, mentre per Insigne si aspetterà dicembre”.

La Redazione