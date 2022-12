CdS Campania – Cegiz non convocato, Napoli-Ünder, ora si può fare. Tre anni fa la Roma lo soffiò a Giuntoli

Cegiz Ünder son passati tre anni, eppure sembra ieri, a perdersi in quella bolla d’ira che il 16 luglio del 2017 l’inghiottì per un bel po’: però il tempo è un galantuomo, così dicono, e ci sta che, industriandosi e mettendo anche un po’ le mani al portafogli, dopo aver fatto un immenso giro (lungo la fascia destra) Cegiz Ünder atterri in quella Napoli che l’ha inseguito e poi perduto, per dettagli che restano avvolti nei misteri meno decodificabili del mercato.

Intanto per oggi non è stato convocato contro la Spal.

