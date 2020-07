Verso la conclusione – Adesso Osimhen è davvero vicino

Le trattative, spesso, hanno bisogno di tempi lunghi. Spesso bisogna valutare, aspettare, smussare gli angoli. Un calciatore, alcune volte, decide in fretta del suo futuro, altre decide con più calma. Valutando tutto, dalle questioni economiche a quelle ambientali. La storia sembra sia giunta alla conclusione e Victor Osimhen pare, adesso, davvero più vicino al Napoli e pronto a firmare un contratto che per cinque anni lo legherà al club azzurro. A complicare una trattativa che sembrava praticamente già fatta, il cambio di agente, con l’arrivo di D’Avila che fin dal primo minuto ha provato a cambiare le carte in tavola. Ecco perché il direttore sportivo Giuntoli, che aveva fiutato l’aria di buriana, si era precipitato una settimana fa in Sardegna per ribadire la volontà di chiudere i conti per Osimhen e mettere tutto nero su bianco, in base alle intese già raggiunte con la dirigenza del Lille.

