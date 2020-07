UFFICIALE – Out contro il Napoli per squalifica un centrocampista di De Zerbi

Al “Mapei Stadium” non mancano le emozioni tra il Sassuolo e il Milan, con il vantaggio dei rossoneri per 1-2. Doppio Ibrahimovic e il pari momentaneo di Caputo su rigore. Per i neroverdi di De Zerbi, arriva la doccia fredda del doppio giallo al minuto 51 del centrocampista Bourabia. Questa sanzione porterà il mediano marocchino a non esserci sabato alle ore 21,45 al San Paolo contro il Napoli.

La Redazione