UFFICIALE – I convocati del Napoli. Out Ospina nella lista il classe 2000 Idasiak

Domani sera alle ore 19,30, presso lo stadio “E. Tardini” di Parma, gli azzurri sfideranno i padroni di casa di mister D’Aversa per la quart’ultima di campionato. Out per la sfida in Emilia, il portiere Ospina per affaticamento muscolare e Llorente, mentre recupera in extremis Dries Mertens.

I convocati: Meret, Karnezis, Idasiak, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Politano.

Fonte: sscnapoli.it