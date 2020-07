UFFICIALE CALCIO FEMMINILE – Faby Vecchione al San Marino Accademy

Era nell’aria come trattativa di mercato, oggi si può dire ufficiale l’acquisto del San Marino Accademy dell’attaccante ex Napoli femminile e Pomigliano Faby Vecchione. Ecco le prime parole della punta di origini campane. “Sono felice di annunciare che sarò una nuova calciatrice del @sanmarinoacademy … carica ed entusiasta di iniziare questo percorso insieme . Ringrazio tutta la società SMA per la fiducia datami e soprattutto per avermi dato la possibilità di giocare nella massima serie del campionato italiano. Da parte mia ci sarà sempre professionalità e massimo impegno. FORZA SANMA”.

Fonte: San Marino Accademy fecebook