Tavecchio: “Insigne? Avrei voluto vederlo in campo con la Svezia”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “La UEFA utilizzerà le procedure per monitorare la situazione in Catalogna in vista della partita Barcellona-Napoli. La Federazione spagnola aveva una forza maggiore quando c’era il presidente Villar. Giusto non assegnare il Pallone d’Oro? Credo di sì. Non sono comparabili le prestazioni dei vari giocatori. Insigne sarà al meglio per l’Europeo? Non ha più niente da imparare. È professore della materia. Molto dipenderà dalla sua condizione fisica. Avrei voluto vederlo in campo con la Svezia. Mi hanno rovinato la serata. Io non posso mica cambiare l’allenatore a partita in corso. Se avessi avuto la possibilità avrei schierato Insigne. Si parla di abolizione del vincolo dei calciatori dilettanti. Il mondo dilettantistico è tenuto in piedi solo dai privati. Lo Stato e le federazioni non danno nulla. Questo vincolo, che prima era a vita, io lo ridussi a 25 anni. La Legge di riforma dello sport abolirà quel poco di agonismo che è rimasto. Io vedo un silenzio assordante”.