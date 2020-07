Corposo protocollo per provare riportare i tifosi allo stadio

TEST SI’ O NO

Il ministro Spadafora, dopo aver parlato con il collega Speranza e con il Cts, qualche giorno fa ha confermato di lavorare per riaprire gli stadi a settembre. Al momento dunque non sembra esserci la minima possibilità neppure per i test all’ultima giornata di A. Che, lo ricordiamo, è in calendario l’1 e il 2 agosto ovvero quando l’attuale dpcm che vieta la presenza di pubblico alle manifestazioni sportive, sarà scaduto e ne sarà emanato un altro. La Lega, però, non molla e lavora insieme alla Federazione per capire se c’è uno spiraglio. Ha preparato e inviato al Cts un corposo protocollo con tutta la normativa per consentire alla gente di entrare negli impianti (mascherine, distanziamento sociale ecc). Ma il comitato tecnico scientifico dell’esecutivo ancora non si è espresso a riguardo. E non è detto che lo faccia in tempi brevi sia perché in alcune regioni i numeri dei contagi non sono ancora buoni sia perché non vuole dare la sensazione del… liberi tutti. Gli scienziati in particolare temono gli assembramenti ai tornelli e nei mezzi di trasporto. Fonte: CdS