Settimana decisiva per chiudere la trattativa Osimhen

Il Napoli è deciso a chiudere tutto in settimana, e ogni momento sembra poter essere quello buono per la definizione dei dettagli. Anche perché se poi Osimhen dovesse continuare con questa sua indecisione, sarebbe il Napoli a cambiare bruscamente idea abbandonando la pista che porta al nigeriano (che pure al momento è ancora il primo obiettivo per l’attacco). Ok aspettare, ma senza portare il tutto alla notte dei tempi. Il Napoli, infatti, ha aspettato con pazienza che le idee del giocatore si chiarissero, ma non può certo attendere le sue bizze all’eternità. Ecco perché in questi giorni si farà di tutto per chiudere, in un senso o nell’altro. Slittare ancora di una settimana vorrebbe dire prolungare ancora una trattativa che invece sembrava ai dettagli già ai primi di luglio quando il giocatore è venuto a visitare la città e a conoscere l’allenatore. Sul piatto l’offerta del Napoli resta quella dei giorni scorsi: 60 milioni al Lille, contratto quinquennale da 2.5 milioni netti all’anno al giocatore e un leggero ritocco verso l’alto sulle commissioni del nuovo agente per cercare di ammorbidirne la posizione. Fonte: Il Mattino.