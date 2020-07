Benevento: Sfuma Remy, mentre Glik è a un passo

II caso

Benevento. Remy non supera le visite: Sfuma l’acquisto di Lok Remy. Il Benevento è costretto a rinunciare all’attaccante francese che non ha superato ulteriori accertamenti medici, dopo un‘anomalia fisica evidenziata al termine del secondo step di visite, circa 15 giorni fa. Da allora, ulteriori pareri medico-legali non sono stati sufficienti a garantire il rilascio del certificato di idoneità sportiva. Si tratta di un problema congenito che è sempre emerso ogni qualvolta il calciatore si è sottoposto agli esami prima di firmare un contratto e che non gli ha impedito di giocare in Francia. Inghilterra e Spagna. Ma la normativa italiana in tema di attività agonistica intensa dal 2013 è meno flessibile. Oggi il ds Foggia comunicherà a Remy l’esito degli approfondimenti clinici e l’impossibilità di tesserarlo. Quanto a Glik, il polacco è già in Italia: imminente l’annuncio del Benevento. Fonte: Il Mattino