Lo stadio chiuso non porta guadagni: Dagli abbonamenti agli sponsor

90 MILIONI

Nel 2019-20 gli abbonati delle squadre di A sono stati circa 360.000 e complessivamente hanno portato nelle casse dei club oltre 90 milioni di euro. Pensare che tutti questi soldi spariscano dai bilanci sarebbe una bella botta per società che, complice il Covid, già non navigano nell’oro e che avrebbero bisogno di un aiuto, non di ricavi in meno. Ecco perché i presidenti non si arrendono e sperano che arrivi un segnale per questo finale di stagione. Che venga data alla gente la prospettiva di tornare negli impianti nel 2020-21.

Così pianificare le campagne abbonamenti non sarebbe più una chimera e verrebbe in parte risolto il problema della liquidità con il quale quasi tutti i proprietari stanno facendo i conti. Nel frattempo i responsabili del ticketing hanno iniziato a lavorare ai rimborsi degli abbonati che avverranno, in base al Decreto Rilancio. Attraverso voucher da spendere nei prossimi 18 mesi per un altro abbonamento o per i biglietti delle partite. A quanto corrisponde la perdita per il 2019-20?

La stima dei mancati ricavi da stadio fatta dalla Lega per le ultime 12 giornate (abbonamenti più biglietti) si aggira dai 120 ai 170 milioni. E di sicuro anche per la prossima stagione ci saranno dei mancati incassi perché dovrà passare parecchio tempo (e magari essere approvato un vaccino) prima di rivedere gli spalti pieni come in passato. Senza pubblico inoltre è sceso anche il valore degli spazi commerciali con un ulteriore danno che i club avranno con i loro sponsor. Fonte: CdS