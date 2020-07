Serie A – Sassuolo-Milan 1-2: La doppietta di Ibra vale 3 punti

Ore 21:45

Sassuolo-Milan 1-2 Ibrahimovic (M) 19′ 45’+2′, Caputo (S) rig. 42′

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (Kyriakopoulos 46′), Marlon, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Raspadori (Magnanelli 46′), Haraslin (Boga 46′, Djuricic 68′); Caputo (Traore 89′). A disposizione: Pegolo, Turati, Boga, Djuricic, Gjion, Kyriakopoulos, Magnanelli, Magnani, Manzari, Piccinini, Toljan, Traore. Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti (Calabria 11′), Kjaer, Romagnoli (Gabbia 32′), Theo Hernandez (Laxalt 46′); Kessié, Bennacer (Biglia 79′); Saelemaekers, Calhanoglu (Bonaventura 79′), Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calabria, Gabbia, Krunic, Laxalt, Leao, Maldini, Paquetà. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Pairetto.

Ammoniti: Bourabia (S) 22′, Locatelli (S) 34′, Hernandez (M) 38′, Bennacer (M) 61′, Laxalt (M) 76′, Bonaventura (M) 85′

Espulsi: Bourabia (S) 45’+7′.

Note: recupero p.t. 7′, recupero s.t. 3′.

Primo tempo. Dopo un buon possesso palla neroverde la prima occasione arriva al 14′ col mancino di Berardi che converge dal vertice dell’area e calcia sul primo palo ma Donnarumma blocca in due tempi, passano 5 minuti e il Diavolo passa in vantaggio col preciso colpo di testa di Zlatan Ibrahimovic dal cuore dell’area sul perfetto cross dalla destra di Calhanoglu. Al 33′ Ibra cerca la doppietta con un colpo di testa fotocopia rispetto al goal ma stavolta la conclusione è centrale e Consigli respinge, al 39′ sul piazzato battuto da Rogeiro la sfera arriva a Caputo che di testa sfiora il palo dopo un tocco di braccio di Calhanoglu così Pairetto assegna il penalty.

Dal dischetto prende la rincorsa Ciccio Caputo che pareggia i conti con un missile che spiazza Donnarumma, nel recupero Calhanoglu parte in contropiede e serve Ibra sul filo del fuorigioco con lo svedese che dribbla Consigli e deposita in rete per il nuovo vantaggio rossonero. All’ultimo minuto di recupero altra entrata in ritardo di Bourabia che dopo Ibra stende Rebic meritandosi il secondo giallo, così al duplice fischio squadre a riposo col Milan in vantaggio di un uomo e un goal.

Secondo tempo

Nella ripresa Rogerio cerca gloria personale con un tiro da fuori ma Donnarumam blocca, al 65′ Ibra scambia con Kessie e si presenta solo davanti al portiere ma arriva con un attimo di ritardo sprecando tutto. Al 69′ Calabria servito in profondità cerca il tiro sotto al sette mancando il bersaglio non di molto, Passano 5 minuti e Bennacer dal limite dell’area calcia col mancino centrando il palo esterno, all’81’ Consigle salva su Kessie respingendo tra i piedi di Bonaventura che in due occasioni calcia sul portiere neroverde. Nel finale di gara non arriva la replica del Sassuolo così al triplice fischio il Milan sbanca il Mapei Stadium.