Serie A 35°giornata,Atalanta -Bologna:Uno squillo di Muriel basta ai bergamaschi!

Serie A 35°giornata,Atalanta -Bologna:

Primo squillo della gara è ad opera del Bologna ,con Soriano che dalla distanza prova a segnare mandando la palla all’angolino ma Gollini con un grande intervento neutralizza.L’Atalanta risponde con una conclusione forte e centrale di Pasalic ,ma anche il portiere ospite sfodera la sua bravura e respinge .Nel finale di primo tempo rossoblu vicini al vantaggio con una punzione di Barrow che si stampa sulla traversa.Nella ripresa gli uomini di Gasperini si rendono pericolosi subito in due occasioni.Prima con la conclusione di Muriel e poco dopo con Castagne .Ma in entrambi i casi trovano davanti un super Skorupski che in tuffo nega il gol .Nulla può però il numero uno del Bologna sulla conclusione di Muriel,che servito da Zapata, calcia sul palo del portiere portando cosi in vantaggio la sua squadra.Il Bologna prova a costruire e cercare il gol del pari ma trova di fronte il muro bergamsco . Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio.L’Atalnata si porta momentaneamente al secondo posto con 74 punti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino (80′ Sutalo), Djimsiti (86′ Caldara); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (46′ Muriel); Gomez (66′ Malinovskyi), Zapata (66′ Colley). All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu (74′ Mbaye), Danilo, Denswill, Krejci (78′ Santander); Medel, Svanberg (65′ Dominguez); Skov Olsen (64′ Orsolini), Soriano, Barrow (62′ Sansone); Palacio. All. Mihajlovic

Ammoniti: Tomiyasu (B), Freuler (A), Danilo (B), Gosens (A)

Note: ammonito Mihajlovic e espulso Gasperini