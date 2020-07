Il punto su Zaniolo – Dopo la lite il silenzio del classe ’99

Zaniolo è tornato a giocare dopo la rottura del crociato, complice il periodo di lockdown. L’ex Inter è tornato al goal al minuto 74 della sfida del Rigamonti contro il Brescia (vinta 3-0 dai giallorossi). Ma non sono tutte rose e fiori. Infatti durante Roma-Verona il classe ’99 avrebbe avuto un atteggiamento ritenuto troppo molle, e Mancini e altri compagni di squadra lo avrebbero redarguito.

Al termine del match contro gli scaligeri ci sarebbe stato un faccia a faccia nello spogliatoio e alle lamentela si sarebbe aggiunto anche Veretout. Tutto sotto gli occhi di Fonseca che ai microfoni dei giornalisti ha dichiarato: “Mancini ha sempre un grande atteggiamento e in questo caso ha ragione: Zaniolo può e deve fare di più per aiutare la squadra e non l’ha fatto. Deve capire che quando entra deve innanzitutto lavorare per la squadra e oggi non mi è piaciuto perché non l’ha fatto. Qui tutti devono lavorare per la squadra, non sono soddisfatto del suo atteggiamento”.

A questo punto l’agente di Zaniolo incontrerà il CEO romanista Guido Fenga per fare il punto della situazione. Secondo un’indiscrezione de La Repubblica Zaniolo non parlerebbe con nessun compagno da giorni proprio per quello che è successo nel post-partita contro il Verona. La Juventus e l’Inter restano alla finestra per capire gli sviluppi.