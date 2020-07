Ravezzani: “Zhang pare abbia deciso di chiudere il rapporto con Conte”

Fabio Ravezzani (direttore TeleLombardia) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Non si può sempre dire che la Juventus è la cagione di tutti i mali del mondo. Non sono juventino, parlo quindi molto oggettivamente. Pensare che la Juventus abbia fatto un calendario per penalizzare l’Inter, mi fa ridere, al massimo si poteva fare contro la Lazio. Quando ci fu Juventus-Milan, la Gazzetta uscì con un titolo a dire che Rangnick era il nuovo allenatore e si complottò che fu la Juventus a creare pressioni per quel titolo. Quando La Russa o Conte alludono alla Juve che ha pilotato il calendario dell’Inter, ricordo che non era una diretta concorrente, lo è stata più la Lazio”.

“Ieri in trasmissione abbiamo visto quante volte l’Inter ha perso giocando con un giorno in meno di riposo rispetto all’avversario. In tre partite ha fatto 2 vittorie ed un pareggio, con le squadre con gli stessi giorni di riposo ha fatto 2 sconfitte ed un pareggio. Dalla Cina questi sfoghi di Conte non sono stati apprezzati, la società sta registrando tutte le dichiarazioni che possono lasciar intendere un comportamento scorretto di un dipendente nei confronti della società. Come finirà? Zhang pare abbia deciso di chiudere il rapporto, queste le indiscrezioni che ho dalla Cina. So per certo che l‘Inter ha preparato un dossier per tutti gli attacchi di Conte verso le società. Luca Momblano ci dice che Zhang avrebbe già deciso di chiudere con Conte e si aprirebbe un contenzioso legale”.