Politano match winner all’ultimo minuto

Converge, supera un difensore, prende la mira e piazza il sinistro all’incrocio: Politano si prende la scena, suo il gol all’ultimo respiro che decide la sfida contro l’Udinese, il primo con il Napoli. «Contentissimo per la prima rete azzurra, per una grande vittoria», ha scritto sul suo profilo social a fine partita. Sta bene, tra i più freschi del Napoli da un punto di vista atletico, motivato, l’arma in più di Gattuso per questo finale di stagione e soprattutto per il match di Champions contro il Barcellona. Fonte: Il Mattino.