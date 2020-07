Pippo Russo: “Lopez è un uomo di finanza molto avventuroso”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Pippo Russo, calciomercato.com: “Lopez, presidente del Lille, è un uomo di finanza molto avventuroso. Ha fatto grossi soldi vendendo SKYPE. E’ entrato in Formula 1. Poi ha scoperto la passione per il calcio, in associazione con un ex dirigente del Barcellona. I due hanno istituito un fondo, acquisendo i diritti di alcuni giocatori. A partire da qui ha avviato una politica di calciomercato che l’ha messo in posizione di grande difficoltà finanziaria“.

Fonte: Radio Punto Nuovo