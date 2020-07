Milik e Osimhen sono due operazioni indipendenti. Il polacco è fuori dal progetto Gattuso

Slegata dalla situazione di Osimhen c’è la questione legata alla cessione di Milik. Perché al di là del gol lampo segnato contro l’Udinese domenica sera, il polacco resta ancora un corpo estraneo al Napoli di Gattuso. Nessun indizio porta al prolungamento del suo contratto in essere fino al 2021 e così sembra opportuno trovare una collocazione adesso per l’attaccante che diversamente rischierebbe di potersi accasare altrove il prossimo anno a parametro zero. In Italia gli estimatori non mancano, perché sia la Juventus che la Roma hanno chiesto informazioni. I più interessati sembrano i giallorossi che dovranno trovare un sostituto di Dzeko, destinato a salutare la Capitale a fine stagione. Suggestiva, ma al momento meno plausibile, la pista Juve dove ci sarebbe prima da piazzare Higuain per evitare un overbooking in attacco. La richiesta del Napoli non è inferiore ai 40 milioni di euro, ma eventualmente con la Roma si potrebbe provare a intavolare una trattativa inserendo una contropartita. Al Napoli non dispiace Under e attualmente il turco è ai margini del progetto tecnico di Fonseca, cosa che potrebbe rendere più facile la sua cessione.Fonte: Il Mattino