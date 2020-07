Vulpis: “Media Pro voleva entrare sul mercato italiano e investire tanto”

Oggi su Radio Marte è intervenuto Marcel Vulpis, giornalista, ecco le sue parole: “De Laurentiis ha ragione: i rapporti tra i fondi e la governance è costantemente in evoluzione perché ci sono squadre che salgono in serie A e squadre che scendono nella B. Media Pro voleva entrare sul mercato italiano ed avrebbe investito tanto da portare il calcio italiano in un’altra dimensione, ma alcuni presidenti hanno deciso che non andava bene e devono prendersi delle responsabilità. Se, alla luce di tutto ciò, arriveremo ad affidarci ai fondi, mi chiedo perché si è detto no a Mediapro”.