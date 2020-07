Juve e Brescia, neanche via Skipe, uniche assenti all’invito di De Laurentiis

Tutti d’accordo nel creare una “media company”, propedeutica a un canale ufficiale della Lega L’obiettivo è di raddoppiare gli introiti, il progetto sarà portato il 30 luglio in assemblea.

Il pranzo di ieri era un passaggio interlocutorio per arrivare all’assemblea del 30 luglio con le idee chiare e con una proposta da inserire all’ordine del giorno. A tavola c’erano 13 rappresentanti di società, 5 si sono collegate via zoom e 2 (Juventus e Brescia) non hanno partecipato. Oltre al patron del Napoli, tra i presidenti si sono fatti vedere Lotito (Lazio), Ferrero (Sampdoria), Preziosi (Genoa), Setti (Verona) e Pizzarotti (Parma). Tra i dirigenti alti in grado va segnalata la partecipazione di Scaroni (Milan), Fienga (Roma), Barone (Fiorentina) e Carnevali (Sassuolo). «Stiamo lavorando per il bene della Lega e del calcio soprattutto, perché la Lega è il calcio», ha commentato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, uscendo dall’incontro. Secondo il presidente del Verona, Maurizio Setti, la proposta presentata ieri «è una buona iniziativa, ora vediamo di capire se ci sono le possibilità di fare le cose fatte bene. Abbiamo capito che il calcio italiano vale molto».

Fonte: CdS