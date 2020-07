Il pres. del Basaksehir su Under: “C’è discorso in atto con il Napoli”

Il Napoli è davvero interessato ad Under. Lo ammette il presidente Goksel Gumusdag, massimo dirigente dell’Istanbul Basaksehir ai microfoni di TRT Spor. “In passato abbiamo venduto Cengiz Under per una cifra di quindici milioni di euro: per quanto ne sappia, c’è un discorso in atto con il Napoli e possiamo ottenere circa cinque milioni di euro da quel versante”. Quindi, le indiscrezioni ed i rumors di questi giorni, che vorrebbero la squadra azzurra interessata al calciatore della Roma, avrebbero delle fondamenta. Under dovrebbe raccogliere l’eredità di Callejon. E siccome il Basaksehir dovrebbe incassare 20% dalla rivendita del calciatore, i discorsi tra il Napoli e la Roma potrebbero aggirarsi intorno ai 25 milioni.