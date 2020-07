Il Napoli accelera per Victor Osimhen

In questi giorni di transizione – tra il sì che sembrava scontato e l’incertezza subentrata – il Napoli non ha mai smesso di farsi vivo, sia alla porta del giocatore che a quella del Lille. I francesi, infatti, sono sicuri che l’attaccante nigeriano vestirà l’azzurro il prossimo anno. Su tutti ne è certo il presidente Gerard Lopez: per lui il Napoli è già pronto a versare 60 milioni di euro che nelle casse del Lille sarebbero oro colato per risanare il bilancio e mettersi in pari con il Fair Play finanziario. Il fatto che il club francese sia praticamente certo della cessione al Napoli è un indizio non da poco, e che in un certo senso va a far capire che questa sarà la settimana della verità. I dubbi che fino a qualche giorno fa sembravano poter abitare nella testa di Osimhen stanno andando via via diradandosi, anche perché dalle parti di Lille non è arrivata alcuna altra offerta faraonica come quelli che pareva fossero state formulate dalla Premier. Non il Liverpool e neppure lo United sulle hanno bussato alla porta di Gerard Lopez che a questo punto ha iniziato a mettere un po’ di pressione al giocatore e al suo agente. Fonte: Il Mattino.