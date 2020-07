Giuntoli scova un margine di ottimismo per l’affare Osimhen

La trattativa Osimhen avrebbe tutti i contorni di un giallo alla “Agata Cristie”, perchè con il cambio di agente William D’Avila, c’è da riformulare il tutto, tra offerta, ingaggio e commissioni. La sensazione è che da un lato c’è una sorta di ultimatum del club azzurro con l’agente Fifa. All’orizzonte c’è il Liverpool che potrebbe insidiare le certezze della punta del Lille, ma c’è anche l’altra parte. Il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe scovato una parvenza di ottimismo per chiudere la trattativa, la volontà del ragazzo nigeriano è sempre quella di vestire la maglia azzurra, però non sarà risolto nell’immediato. Insomma come nelle favole con il lieto fine, per sempre felici e contenti. Tutto però come nei gialli, con un alone di mistero. Quello che è certo che non ci sono state alcune visite mediche segrete, smentite dai partenopei, da Francia e Nigeria.

Fonte: Antonio Giordano CdS