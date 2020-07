[Formazioni] Parma-Napoli. Due dubbi per D’Aversa. Gattuso rilancia Allan a centrocampo

Domani sera allo stadio “E. Tardini”, fischio d’inizio alle ore 19,30, il Parma affronterà il Napoli, con l’obiettivo di interrompere la serie negativa. D’Aversa però ha una formazione in emergenza, assenti Gagliolo, Scozzarella e Cornelius, in forte dubbio Kucka e Bruno Alves. In attacco spazio all’ex del match Inglese con Kulusevski e Gervinho ai lati. In casa azzurra ritorno a destra di Di Lorenzo, Maksimovic al centro della difesa. A centrocampo dal primo minuto Allan con Demme e Zielinski. In attacco sarà Lozano la punta centrale, con Politano e Insigne ai lati.

Fonte: Corriere dello Sport