Euro avversario Napoli – C’è il piano B per la sfida di Champions. Le ultime sugli infortuni

Per la sfida di ritorno Barcellona-Napoli, c’è da risolvere la questione dove si potrà disputare il match di Champions League. Vista la pandemia che è tornata in Catalogna e la chiusura delle frontiere in Francia, la sensazione è che si giocherà a Lisbona. L’Uefa prenderà la decisione definitiva sulla sede della partita. Nel frattempo in casa blaugrana arrivano buone notizie dall’infermeria, contro gli azzurri probabili i recuperi di Lenglet e Griezmann. Mentre certe le assenze di Dembelè e Braithwhite per infortunio e degli squalificati Vidal e Busquets, mentre c’è l’auto esclusione di Arthur, ormai promesso sposo alla Juventus.

Fonte: Andrea De Pauli e Antonio Giordano Corriere dello Sport