Dopo 2 anni di indagini, denunciati 6 potentini

Accusati di aver tentato di aggredire il 16 ottobre 2018, sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni, nove tifosi materani che, con un minivan, si stavano recando a Cava dei Tirreni per la gara Cavese-Matera (serie C, girone C), sei ultras del Potenza sono stati denunciati dalla Polizia che ha notificato loro l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

In seguito alle telefonate fatte al 113 dai tifosi del Matera, la Digos e la Polizia stradale riuscirono subito a intercettare un’automobile con due ultras potentini, mentre un terzo fu identificato poche ore dopo. Ora, al termine delle indagini preliminari, ne sono stati identificati e denunciati anche altri tre. (ANSA).