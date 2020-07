De Paola: “Cristiano Ronaldo? Sono contro la “riccanza” ostentata, di chiunque sia”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Paolo De Paola: “Foto di Cristiano Ronaldo? A me dà fastidio la “riccanza” ostentata. Ritenni una pacchianata anche la macchina infiocchettata alla mamma di Cristiano Ronaldo. Mi sembra fuori luogo ostentare certe cose durante un periodo di crisi, quindi sbaglia Cristiano Ronaldo come Insigne. Pallone d’oro 2020? Assolutamente d’accordo nel non assegnarlo, non sarebbe una cosa seria. Si è fatto sempre di necessità virtù, penso sia brutto celebrare in un periodo del genere“.

Fonte: Radio Punto Nuovo