Colombo: “De Laurentiis vorrebbe allestire un canale proprio per le partite”

Oggi su Radio Marte è intervenuta Monica Colombo, giornalista, ecco le sue parole: “Siamo alla vigilia di quella che potrebbe essere una svolta epocale della Lega perché con l’obiettivo di sganciarsi dalle offerte al ribasso di Sky, si valuta l’ipotesi di creare un canale autonomo. De Laurentiis vorrebbe allestire un canale, produrre in proprio le immagini delle partite da vendere all’Italia e all’estero ad un prezzo fisso. De Laurentiis però, vorrebbe i fondi solo come finanziatori e non come soci della Lega. 30 euro più iva e quindi 36 euro sarebbe il prezzo finale mensile degli utenti. La Juventus è tra i principali sostenitori dell’idea di Dal Pino che invece vuole far entrare i soldi come soci. Questa ipotesi però, trova delle resistenze perché ci sono dei presidenti poco disposti a condividere la governance con altri manager in quanto perderebbero poteri e responsabilità”.