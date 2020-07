Chiariello: “In malafede chi mi dice “Preferivi Danilo a Koulibaly”, imparate a contestualizzare”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Umberto Chiariello: “Dovrei citare Rino Gaetano quando cantava: “Non ve reggo più”. Siete cretini, stupidi ed in malafede. Non posso più avere la forza di dover rispondere agli imbecilli. Mi scrivono di preferire Danilo a Koulibaly. 7 anni fa il Napoli aveva Albiol disastroso, Fernandez e Britos. Con questa batteria difensiva il Napoli, invece di prendere un difensore come si deve, che doveva fare un campionato di vertice, andò a prendere lo sconosciuto Koulibaly a 7,5 milioni. “Koulibacess” è stato il suo soprannome per mesi, non l’ho mai detto. Tutto ciò che pensavo andasse fatto era prendere un difensore d’esperienza, di peso. Che a quei tempi era Danilo, dell’Udinese“.

Fonte: Radio Punto Nuovo