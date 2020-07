CdS Campania – Ultimatum a Oshimhen, il Napoli dà i “tre” giorni

Sono successe varie cose in queste settimane, tra un blitz e l’altro, ma l’avvento di William D’Avila al fianco del centravanti del Lille Osimhen è servito per complicare una storia che sembrava già scritta e definita. Il Napoli e il Lille si sono portati avanti con il lavoro, si sono stretti la mano e praticamente definito anche qualche aspetto teoricamente marginale per concludere un affare da cinquanta milioni di euro (più gli immancabili bonus): poi, all’improvviso, ecco William D’Avila, che dall’ombra (o forse no) diventa il procuratore dell’attaccante e apre ad un nuovo mondo. Compare la Premier, all’orizzonte, e la possibilità che il Liverpool più del Manchester United diventi una opzione credibile: il Napoli ha aspettato, poi ha sollecitato una risposta e ieri, nelle telefonate che si sono incrociate, ha educatamente «invocato» un sì o anche un no, possibilmente entro un paio di giorni. In casi del genere, si chiamano ultimatum, ed è già successo lunedì scorso che dalla Francia si facesse riferimento ad un «aut aut»: sorrisini sui social e avanti adagio, senza arrivare ad alcun tipo di fumata. Fonte CdS