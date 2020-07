Calaiò: “Spero che il Napoli a Barcellona sia pronto a livello psico-fisico”

Emanuele Calaiò ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “Milik è squalificato e Mertens è infortunato, il Napoli non ha alternative. Ci sarà l’opportunità di valorizzare Lozano. Ci aspettiamo tutti la sua crescita sia a livello di prestazioni che a livello realizzativo. Il Napoli adesso deve pensare solo a migliorare la condizione fisica, per arrivare a Barcellona con una condizione importante. Queste partite servono proprio per vedere le condizioni dei vari giocatori. Giocare in questi mesi non è facile. Dopo due mesi di inattività non è semplice. Solo Verona e Atalanta hanno mantenuto certi ritmi, conoscendo Gasperini e Juric. Avranno martellato i giocatori, anche se è pur sempre un rischio. Hanno mantenuto questa forza atletica. È un altro calcio, anche la Juve stessa, a livello fisico è calata. Si spera che il Napoli con il Barcellona sia pronto a livello mentale e fisico. Parma? La partita di domani non dico che sarà un’amichevole, ma quasi. Il Parma cercherà di sollevarsi e il Napoli proverà a mantenere la condizione facendo giocare chi ha giocato poco. Il Napoli segna poco? Sicuramente il Napoli, anche con Sarri, faceva un gioco diverso, si creava di più e si facevano più gol. Con il gioco di Gattuso, molto dispendioso, si crea leggermente di meno, perché lui vuole tutti dietro la palla per poi ripartire in contropiede. Si dovrebbe cercare un po’ di più il tiro. Mi auguro che la telenovela Osimhen si concluda”.