Per il Sassuolo non è una serata facile, nel match interno contro il Milan, non solo per il punteggio per 1-2. Infatti già dalla fine del primo tempo neroverdi in dieci per il doppio giallo Bourabia. Nel secondo tempo, al minuto 68 esce per infortunio Boga. L’esterno d’attacco francese esce dopo 15 minuti nella ripresa, per una fasciatura alla coscia destra ed è in forte dubbio per il match di sabato sera contro il Napoli.

La Redazione