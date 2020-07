Angelo Caruso (sind. Castel di Sangro): “Il Napoli ha in mente un amichevole a stampo internazionale”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Marcello Calvano è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. “In queste ore abbiamo contatti con il calcio Napoli per la fase organizzativa del ritiro di Castel di Sangro, dove per le date c’è da attendere l’evoluzione della Champions. Il tutto per quanto concerne la parte sportiva e gli eventi esterni come le serate e gli spettacoli. Sulle amichevoli confermo quella con la squadra di casa, il Teramo e quasi certamente una di stampo internazionale come vuole il presidente. Sul pubblico è chiaro che dipende dalla curva dei contagi, visto la pandemia, su questo ci stiamo muovendo con il comitato medico per risolvere al meglio la situazione e rendere il ritiro più organizzato”.

La Redazione