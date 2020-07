ADL, il progetto nasce da lontano e dice ai club “Mettiamoci in proprio”

La sua idea parte da lontano e quello di ieri è solo un primo atto pratico di un progetto che il patron del Napoli ha in mente da anni: la realizzazione della gestione autonoma dei diritti televisivi domestici e internazionali di serie A, Coppa Italia e Super coppa attraverso una media company capace di autoprodurre i contenuti per rivenderli in Italia e all’estero. Si parla di un progetto che potrebbe vedere il suo inizio solo a partire dal triennio 2021-2025, perché fino a quel momento i diritti tv sono detenuti da Sky e Dazn. L’obiettivo comune è provare a massimizzare gli introiti e quindi le risorse per il calcio italiano. Il progetto prevede la realizzazione di una media company in grado di produrre gli eventi ma non solo. Questo perché già a oggi la Lega Serie svolge un grande lavoro di comunicazione tramite il proprio canale YouTube all’interno del quale produce un magazine settimanale che potrebbe poi essere ulteriormente arricchito per rendere il prodotto ancora più appetibile. Il segnale, poi, sarà utilizzabile su tutte le piattaforme esistenti di trasmissione (dalle app per smartphone e tablet alla tv via cavo e satellitare). Il progetto è ancora in via embrionale, anche se le linee guida partono da esempi molto solidi, come quelli di Nba e Bundesliga specialmente per quel che riguarda la cessione e la diffusione dei diritti tv per l’estero. La cosa in questo momento preme e non poco ai club di serie A, che sperano di poter arricchire i propri bilanci tramite mercati stranieri che investono molto sul calcio (Cina e Stati Uniti su tutti). L’obiettivo è incassare più del miliardo e 300 milioni a stagione nel triennio 2018-21. Fonte; Il Mattino