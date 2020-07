Valentini: “La Lega deve impegnarsi per dare diritti tv all’estero”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonello Valentini, dirigente: “Bisogna cercare di sviluppare di più il mercato estero, dove noi siamo molto deboli non solo rispetto all’Inghilterra, ma anche nei confronti della Spagna. Il progetto di De Laurentiis è suggestivo e abbastanza difficile da raggiungere, ma è giusto che un imprenditore abbia questo proposito. Oggi, sarà l’occasione per una bella mangiata ed un bel confronto di idee, ma da qui a rendere concreto il progetto di De Laurentiis ce ne passa, diciamo che sono prudente. La Lega credo debba impegnarsi di più nel contesto economico e sociale, poi dovrà avere l’obiettivo di sviluppare i diritti tv all’estero. L’idea di produrre in proprio va bene, ma è necessario tenere i piedi per terra per non essere costretti poi a svendere il prodotto.

Con la conferma di Lotito, vedo difficile l’inserimento nel consiglio federale di un altro presidente del centro sud quale De Laurentiis. Poi se così fosse, sarebbe un elemento nuovo e in un certo senso anche di rottura”.