UFFICIALE – Angela Ruotolo al Cittadella

Il Cittadella ha ingaggiato il portiere Angelo Ruotolo ex Arezzo e Napoli femminile e si giocherà il posto con Toniolo per la prossima stagione in serie B. Ecco il comunicato ufficiale:

È fatta Angela Ruotolo è una giocatrice del Cittadella Women.Ricoprirà il ruolo di secondo portiere nella formazione Granata

Carriera calcistica:

– 2010-2016 (portiere dal 2012) Napoli Dream Team (da zero alla serie B girone centro-sud)

2016-2019 Napoli Dream team si fonde con Napoli Carpisa e inizia l’avventura con il Napoli Femminile

La riforma dei campionati femminili serie B a fine campionato fa ripartire il Napoli dalla serie C

Campionato 2018-2019 vinto e conquista della B

La stagione successiva 2019/2020 approda a vestire la maglia Arezzo Cf serie C gir. C

Da oggi vestirà i colori Granata per la stagione 2020/2021 Benvenuta Angela Ruotolo

Lasciamo la parola ad Angela :