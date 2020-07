Top e flop: il Mattino dà i suoi giudizi sugli azzurri

Napoli/Udinese – Dall’inferno al paradiso in 5 minuti.

Dal salvataggio di Koulibaly, una provvidenziale acrobazia sul pallonetto di De Paul alla prodezza di Politano che vale i tre punti. Ma gli azzurri, con Lobotka che continua a non convincere in regia, al posto di Demme, sono spesso lenti e prevedibili in fase di costruzione. Politano interrompe al meglio il periodo no in zona gol, dove gli attaccanti faticano tremendamente a vedere la porta e i centrocampisti raramente danno una mano con inserimenti senza palla o conclusioni da fuori. Ancora fuori giri Manolas che è alla ricerca della condizione migliore per incidere anche in chiave Champions. Il quotidiano Il Mattino dà i suoi voti:

6,5 OSPINA



5,5 HYSAJ



5,5 MANOLAS



6,5 KOULIBALY



6,5 MARIO RUI



5,5 FABIAN RUIZ



5 LOBOTKA



5,5 ZIELINSKI



5 CALLEJON



5,5 MERTENS



6 INSIGNE



6 MILIK



7 POLITANO



6 DEMME



5,5 ALLAN



5,5 ELMAS



6,5 GATTUSO

Fonte: Il Mattino