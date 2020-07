Serie A – La Lega cerca un partner: Spaccatura Lotito-Dal Pino

C’è un’altra visione oltre il Canale della Lega, quella che vorrebbe un partner per creare il canale. In questo caso è Lotito l’ispiratore, colui che sta provando a coagulare i presidenti favorevoli a una strada alternativa al fondo. Una mossa che evidenzia la spaccatura tra Dal Pino e il numero uno della Lazio, fino a qualche mese fa molto uniti. Lotito ha sondato Fortress, ma ha anche l’opzione legata al Wanda Group, che ha come intermediario Bogarelli. La partnership con il forte gruppo cinese avrebbe una durata di diversi anni e sarebbe simile a quella, poi naufragata, con Media Pro. Wanda è un partner più solido rispetto agli spagnoli, secondo il presidente biancoceleste ideale per un canale tematico in outsourcing (idea opposta a quella del canale stand-alone della visione di De Laurentiis). Oltre a Wanda ci sono anche altri possibili partner tra i quali Tim e Discovery. Fonte: CdS