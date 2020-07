Prima rete in maglia azzurra per Politano

Il Napoli lo ha preso a gennaio dall’Inter (firma fino al 2024, operazione da 23 milioni, bonus compresi: prestito con obbligo di riscatto), uno degli elementi mollto graditi a Gattuso, un esterno di attacco che il club azzurro provò già a prendere senza riuscirci nella sessione di mercato invernale dell’anno scorso. Stavolta l’affare è andato in porto e Politano fa parte dei punti fermi di Ringhio per il progetto futuro. Esterno destro d’attacco, la sua qualità migliore è proprio quella di puntare l’uomo e andare al tiro, caratteristiche offensive ora nel 4-3-3 di Ringhio sta migliorando la fase difensiva. Callejon dirà addio a fine stagione e sarà lui il punto di riferimento sulla destra in attacco, anche se il Napoli prenderà un altro esterno destro (il profilo più gradito resta Boga), ruolo dove intanto sta giocando anche Lozano. Intanto Politano ha lasciato il segno con la sua prima rete in maglia azzurra, un vero e proprio gioiello di tecnica. Fonte: il Mattino.