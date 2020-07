Pranzo tra presidenti: il menù comprende i diritti tv e una media company

La questione relativa ai diritti Tv è ancora molto viva. Si sa che il patron del Napoli avrebbe voluto che in Lega si optasse per la linea dura verso chi, come Sky, è in ritardo con i pagamenti, mentre si deciso per una risoluzione più diplomatica della questione. Adesso, però, bisogna decidere per il futuro. Su Il Mattino si legge: “Oggi, il presidente De Laurentiis, ha in programma a Roma un pranzo con gli altri presidenti di serie A: nel menù i contratti televisivi delle prossime stagioni. Il patron azzurro nell’ occasione illustrerà il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato, già proposto al presidente di Lega, Dal Pino, creando una media company autonoma”