Opta – Milik a segno dopo 37 secondi: Record azzurro

37 secondi. Questo il tempo trascorso tra l’ingresso in campo e la rete segnata per il pari da Arkadiusz Milik. L’ariete polacco che è andato a segno prendendo alla mezz’ora il posto di Dries Mertens, infortunato. Come riportato da Opta Italia, il gol di Milik è il più rapido di un subentrato del Napoli in Serie A da quello siglato dall’argentino José Sosa dopo 33 secondi contro il Cesena nel 2011. Fonte: Il Mattino

