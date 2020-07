Oppini: “Conte si aggrappa agli alibi quando perde, come nel 2013”

Francesco Oppini (7Gold) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il Napoli è diventato la seconda realtà del calcio italiano, poi a Milano possono prendersela quanto vogliono. La Juventus ha già vinto lo scudetto? Ma no, non si dicono queste cose (ride, ndr). Conte si aggrappa agli alibi solo quando comincia a perdere, c’è un articolo di Giovanni Capuano di febbraio 2013 in cui parlava della Juve non tutelata dal calendario“.