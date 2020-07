Il mercato del club azzurro è incentrato sull’attaccante del Lille Osimhen e mai come in questo momento saranno giorni decisivi. Ecco gli ultimi aggiornamenti dal collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira. “Continuano i contatti tra il #Napoli e l’agente di Victor #Osimhen (William D’Avila). In azione pure l’intermediario Roberto #Calenda: De Laurentiis vuole risposta in settimana. Dentro o fuori. Anche il #Lille ha fretta e spinge per la chiusura con gli azzurri”.

La Redazione