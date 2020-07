Napoli-Osimhen, sarà la settimana decisiva

Da oggi in poi saranno giorni importanti per il destino di Osimhen e il Napoli ha tutte le intenzioni di chiudere positivamente l’affare. Tanto che il d.s. Giuntoli vorrebbe muoversi in anticipo con William D’Avila, agente della punta del Lille, per evitare la folta concorrenza dei club della Premier League. Tra i club è tutto risolto, cifre e non solo, con il ragazzo in linea di massima tutto sistemato, manca solo risolvere la questione commissioni. Ogni giorno è buono per aggiornamenti sulla trattativa.

Fonte: Il Mattino