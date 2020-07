Matteo Politano: “Felice per i tre punti e della mia prima rete in azzurro”

Nelle scorse settimane è stato un bersaglio da parte della critica, mai visto come giocatore decisivo nel squadra di Gattuso. Ieri il gol allo scadere contro l’Udinese e la gioia, sono le facce di Matteo Politano. Calciatore per il quale il mister sta provando a farlo giocare a casa Callejon, fargli fare la fase difensiva e spingere in avanti. Le ultime prestazioni sono apparse incoraggianti e la rete contro i friulani, palo e nel sacco, sono davvero momenti indelebili. A fine partita l’ex di Inter e Sassuolo ha parlato sul suo account: “Felicissimo per i tre punti e per la mia prima rete in azzurro”. Doveva liberarsi da mesi difficili e delle tante panchine in nerazzurro ed ecco la sua prima gioia con i partenopei.

Fonte: Fabio Tarantino CdS