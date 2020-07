Lo Monaco: “Osimhen profilo importante, ma quotazione non da Napoli”

Nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: “Quando Infront faceva da collante, aveva una percentuale di circa il 4% che equivaleva ad un incasso annuo intorno ai 44milioni di euro e quindi bene fa la serie A a cercare di produrre in proprio. Chi meglio di De Laurentiis può farsi promotore di questo progetto: staremo a vedere, ma l’iniziativa è lodevole.

De Laurentiis nel consiglio federale? Per la Serie A in questo momento ci sono Lotito e Marotta e se dovesse esservi qualche defezione, automaticamente, la Serie A dovrà proporre un altro nominativo.

Osimhen è un profilo importante e potrebbe diventarlo anche di più nel campionato italiano, ma andare dietro ai giochi di mercato significa far acquisire al giocatore una quotazione non da Napoli”.