La Russa: “Nel contratto la Juve ha opzione “aiutino”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ignazio La Russa, Vicepresidente del Senato: “Parole di Conte? Inesatte. È vero che c’è un problema nella Lega, il calendario per l’Inter è stato spaventoso, ma c’è un’altra regola d’oro. Quando la Juve è in pericolo, scatta immediatamente l’aiutino. Gli juventini non possono ammetterlo, ce l’hanno per contratto (ride, ndr). Moggi è lo juventino prototipo, imbroglione, ma molto competente”.