La moviola – Partita più che sufficiente di Chiffi

Chiffi: Il Cds lo vota 6,5

Partita non difficile per Chiffi, che pure è bravo a non complicarsela: sempre sereno nelle decisioni, pur mancando episodi clamorosi che abbiano coinvolto la moviola. Anche il VAR (Di Paolo) ha dovuto prestare attenzione solo alla normale amministrazione. Finisce la partita con 29 falli fischiati e cinque ammoniti (forse un po’ troppi visto l’andamento del match).

NIENTE RIGORE

Timide proteste dell’Udinese per un tiro di Nestorovski che è finito sul fianco sinistro di Koulibaly, che si stava girando: non ci sono tocchi con il braccio, nessun dubbio.

CON LA GLT

E’ la Gol Line Technology che conferma come il tiro di Zielinski, deviato da Musso, nel ricadere non abbia completamente superato la linea: Chiffi controlla l’orologio della GLT che resta muto.

POCHI DUBBI

Non ci sono infrazioni sulla rete del pareggio segnata da Milik, appena entrato in campo. L’azione, infatti, nasce con un lancio di Mario Rui per Insigne che è tenuto in gioco da Nuytinck al centro, poi si sviluppa fino alla rete del polacco.

Fonte: CdS