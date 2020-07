L’ Inghilterra “fa le prove”: obiettivo tifosi allo stadio ad ottobre

In Inghilterra, tifosi allo stadio ad ottobre. Lo ha annunciato Boris Johnson, primo ministro britannico, in persona. «La nostra intenzione, sempre che ci siano le condizioni, è che per ottobre il pubblico possa tornare agli eventi sportivi per raggiungere quel traguardo dovremo comunque fare delle prove limitate e queste inizieranno già a fine luglio». Secondo la BBC si inizierà con il cricket (amichevoli il 26 e 27 luglio a Londra), seguito a ruota da Snooker (il mondiale a Sheffield il 31 luglio) e meeting di ippica (Glorious Goodwood, il primo agosto). Attenzione, stiamo parlando di eventi a capienza ridotta che dovranno comunque soddisfare le esigenze medico-scientifiche. Ogni spettatore dovrà autocertificarsi affermando di non avere sintomi del COVID-19 e di non essere stato in prossimità di contagiati. Il distanziamento sociale verrà rigorosamente applicato. Vi saranno sistemi a senso unico per garantire i corretti flussi di spettatori e potenzialmente uno “screening” per gli spettatori in entrata. La Football Association ha dato la sua disponibilità a partecipare ai test pilota ed è probabile che alcune gare di precampionato, a metà agosto (il campionato inizierà il 12 settembre), facciano parte del test generale.

CdS